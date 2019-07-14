В Сумской области при крушении вертолета погиб пилот
Трагедия произошла во время опрыскивания химикатами кукурузного поля
В Сумской области в результате крушения вертолета Ми-2 погиб мужчина-пилот. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"14 июля в 15 часов 29 минут спасателям поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2", – говорится в сообщении.
Также в ГСЧС добавили, что вследствие катастрофы погиб один человек – пилот вертолета. Причины крушения выясняются.
Напомним, недавно в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна во время учебно-тренировочного полета.
Позже стало известно, что Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области примерно в трех километрах от села. После падения машина загорелась. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.
Ранее мы писали об учениях спасателей в Международном аэропорту "Днепропетровск" – по легенде учений, бойцам ГСЧС пришлось вытаскивать жертв крушения вертолета, на борту которого было 13 человек.
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