В Сумской области произошел мощный пожар на газовой скважине: фото

На борьбу с огнем направили 53 пожарных и 14 единиц техники

В Сумской области в ночь на 7 сентября вспыхнул пожар на газовой скважине, на борьбу с которым были направлены 53 спасателя и 14 единиц техники.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании возле села Анастасовка Роменского района в ГСЧС поступила в 00:55. По данным спасателей, пожар возник на газовой скважине №121, принадлежащей "Ахтырканафтогаз".

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В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Огнем была уничтожена одна единица техники.

В 7:00 после проведения пенной атаки факельное горение ликвидировано. На месте происшествия работает аварийная бригада "Укрнафты" и мобильная оперативная группа ГСЧС.

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По предварительным данным, пожар возник во время несанкционированной врезки в скважину.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, недавно в Ровно тушили пожар в трехэтажном коттедже. Неизвестные подожгли автомобильные шины прямо под входной дверью особняка.

Также сообщалось, что сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".

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