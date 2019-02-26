В Сумской области произошел пожар в жилом доме: погибли три человека
Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели
В Сумской области вспыхнул жилой дом. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела троих человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 8:32. Как выяснилось, огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме в Конотопе. В 8:48 спасателям удалось локализовать пожар, а в 9:05 его ликвидировали.
"При проведении разведки пожарные обнаружили тела трех погибших людей – мужчину и двух женщин", – рассказали в ГСЧС.
Как выяснилось, погибшими оказались сын хозяина дома 1988 г.р., его сожительница 1989 г.р. и женщина 1991 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – неосторожность при курении.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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