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В Сумской области произошел пожар в жилом доме: погибли три человека

Сегодня, 12:58

Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay
В Сумской области произошел пожар в жилом доме: погибли три человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg Другие регионы Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

В Сумской области вспыхнул жилой дом. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела троих человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 8:32. Как выяснилось, огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме в ​​Конотопе. В 8:48 спасателям удалось локализовать пожар, а в 9:05 его ликвидировали.

"При проведении разведки пожарные обнаружили тела трех погибших людей – мужчину и двух женщин", – рассказали в ГСЧС.

Как выяснилось, погибшими оказались сын хозяина дома 1988 г.р., его сожительница 1989 г.р. и женщина 1991 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, спасатели, погибшие, ГСЧС, сумская область, жилой дом

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