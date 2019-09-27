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В Сумской области произошел взрыв в пекарне

27 сентября, 20:37

В результате происшествия одна из сотрудниц пекарни попала в реанимацию

В Сумской области произошел взрыв в пекарне. По данным спасателей, вспыхнула газо-воздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

Инцидент произошел в ночную смену, когда работали три человека. Одна из сотрудниц оказалась в реанимации с серьезными ожогами. причина возгорания выясняется.

Ранее мы сообщали о том, что в полиции Киева открыли уголовное производство по факту масштабного пожара на Вискозной улице. Там пылали автоцистерны с горючим. На данный момент правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение требований пожарной безопасности.

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На место происшествия выезжали спасатели, наряды патрульных, следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и врачи скорой помощи.

По прибытии полицейские установили, что на территории, где произошел пожар, арендует площадь одно из предприятий, которое занимается перевозкой горюче-смазочных материалов. Спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара. Огонь частично повредил пять тягачей, девять прицепов, а также полностью уничтожил один автомобиль и два прицепа. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее столичные спасатели сообщили подробности масштабного пожара на улице Вискозной, 3 в Деснянском районе, где накануне произошло возгорание девяти автоцистерн с горючим. С огнем боролись 90 человек, а для тушения применяли пену.

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взрыв сумы сумская область

Источник: Сегодня

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