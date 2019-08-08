В Сумской области произошло ДТП – есть погибшие

Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения.

/ Фото: Нацполиция

В Сумской области произошло смертельное ДТП: в результате погибла 69-летняя женщина. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области.

Как сообщают в ведомстве, столкнулись автомобиль Toyota Fortuner и ВАЗ. По предварительным данным 57-летний водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение.

Погибла 69-летняя пассажирка ВАЗа, которая ехала со своим 44-летним сыном.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault. Началось все с того, что водитель "Жигулей" не пропустил микроавтобус, который двигался по главной дороге. Из-за этого машины столкнулись лоб в лоб.

Кроме этого, мы сообщали о смертельном ДТП в Житомирской области: столкнулись легковушка Opel Vectra и микроавтобус Volkswagen LT-35. В результате ДТП водитель Opel и его пассажирка, 27-летняя жительница Овручского района, погибли на месте. Кроме того, пострадали водитель Volkswagen и двое его пассажирок.

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