В Сумской области разбойники напали на пенсионерку: забрали подушки и 200 гривен

Спецназовцы задержали подозреваемых, когда те возвращались с разбоя

В Сумской области полицейские с помощью спецназовцев КОРДа задержали троих жителей Конотопского района, подозреваемых в разбойном нападении.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, при себе у задержанных было имущество, отобранное у потерпевшей пенсионерки.

"Информация о разбойном нападении на 76-летню жительницу села Хустянки Буринского района в полицию поступила около пяти утра. Было установлено, что трое неизвестных ворвались в дом пенсионерки, связали ее и под угрозой физической силы отобрали мобильный телефон, около 200 гривен и несколько перьевых подушек", - говорится в сообщении.

На розыск злоумышленников, которые скрылись на легковушке, были ориентированы все наряды полиции, а также бойцы спецподразделения КОРД.

"Работа дала позитивный результат: ВАЗ с подозреваемыми обнаружили, а сами они – задержаны. При мужчинах нашли и изъяли отобранные у пенсионерки вещи и деньги", - заявили в полиции.

Все задержанные оказались жителями Конотопского района в возрасте 39, 30 и 28 лет. У старшего уже была судимость.

Было открыто уголовное производство по статье "разбой". Задержанных подозревают в совершении еще семи подобных преступлений. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее полиция задержала подозреваемых в совершении разбойного нападения в Переяславе, где напали на предприятие, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием, напавшие связали двух охранников, а из помещения вынесли сейф, в котором было 900 тысяч гривен, печати и документы. В дальнейшем работники полиции нашли этот сейф пустым в нескольких километрах от места преступления.

Сообщалось также, что в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

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