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В Сумской области роженица с COVID-19 не заразила ни ребенка, ни мужа

13 мая, 15:47

Тина Наринецкая

Сейчас больная находится на самоизоляции дома

В Глухове Сумской области, где пограничники зарабатывали на карантине, больная COVID-19 женщина родила здорового ребенка. Также вирус от женщины не подхватил ее муж, сообщает Sumy Today.

Как рассказал заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, роженицу выписали еще 5 мая. Сейчас она находится дома с ребенком и симптомов COVID-19 у женщины практически нет. На инфекцию проверили не только родных пациентки, но и медиков, которые с ней контактировали. Все тесты показали отрицательный результат.

Также Мацюк отметил, что в регионе симптомы инфекции проявились только у трети больных. Большинство зараженных обнаружили как "контактных". Кроме того, легко протекает болезнь у детей. Сейчас из 22 несовершеннолетних пациентов 11 выздоровели, а остальных – еще лечат. Пять детей спасают в Сумах, по двое – в Шостке, Кролевце и Симоновке.

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Ранее мы рассказывали, что в Сумах коронавирус подтвердили у шести работников супермаркета.

Напомним, на данный момент в Украине коронавирус подтвердили уже у 16 425 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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