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В Сумской области СБУ разоблачила таможенников-контрабандистов

Сегодня, 14:36

При задержании у таможенников изъяли товара на три миллиона гривен

В Сумской области СБУ разоблачила таможенников-контрабандистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fbc/83c/5c7fbc83c2834.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fbc/83c/5c7fbc83c2834.jpg Другие регионы При задержании у таможенников изъяли товара на три миллиона гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудников Фискальной службы, которые наладили механизм контрабанды из России. Во время задержания у них обнаружили контрабандного товара почти на три миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, было заблокировано контрабандное перемещение товаров из РФ на территорию нашей страны.

"Оперативники спецслужбы установили, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий. Контрабандную продукцию дельцы доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения", - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий на таможенном посту Конотоп в одном из поездов была задержана очередная партия "груза", скрытого в полостях вагонов. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу.

Напомним, во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Тег СБУ, контрабанда, таможенники

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Сегодня

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