В Сумской области СБУ разоблачила таможенников-контрабандистов
При задержании у таможенников изъяли товара на три миллиона гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудников Фискальной службы, которые наладили механизм контрабанды из России. Во время задержания у них обнаружили контрабандного товара почти на три миллиона гривен.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, было заблокировано контрабандное перемещение товаров из РФ на территорию нашей страны.
"Оперативники спецслужбы установили, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий. Контрабандную продукцию дельцы доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения", - говорится в сообщении.
Во время проведения следственных действий на таможенном посту Конотоп в одном из поездов была задержана очередная партия "груза", скрытого в полостях вагонов. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу.
Напомним, во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.
Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.
Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
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