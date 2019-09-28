В Сумской области семья почти три года держала мужчину в трудовом рабстве

В Киеве ему предложили работу с хорошей оплатой, но затем отобрали документы

В Сумской области семья в течение почти трех лет насильно удерживала у себя дома 34-летнего мужчину и заставляла его тяжело работать. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Выяснилось, что родом пострадавший из Хмельницкой области. В 2016 году он в поисках работы приехал на заработки в Киев. На железнодорожном вокзале к нему подошла женщина и предложила временную работу у нее дома и с высокой зарплатой. По приезду у него отобрали документы и заставили тяжело работать.

Жил пострадавший в летней кухне. Спал на старом диване, покрываясь хламом.

"По словам мужчины, через некоторое время в гости к его "работодателям" приехала мать с Сумской области, – рассказывает в.и.о. начальника криминальной полиции в Сумской области Валерий Строкач, – и возвращаясь домой, забрала его с собой. Так наш пострадавший попал в другую семью. Жил в деревне. И также бесправен. Работал и на "хозяев", и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он пожаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обратил внимания. Спас его случай. Мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо и скорая забрала его в больницу, где ему сделали операцию".

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы), которое в дальнейшем переквалифицировали на ч. 1.ст. 149 (торговля человеком или получение человека совершенные с целью эксплуатации). Женщине, которая привезла потерпевшего, уже сообщено о подозрении по ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

Сам заявитель находится на обследовании в одном из лечебных заведений Сум. После этого вернется на родину, где его ожидают родные.

Напомним, ранее столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области более 80 человек.

Кроме этого, в Сумской области на границе правоохранители задержали женщину, которая под "патронатом" российских правоохранителей переправляла девушек в российские бордели.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram