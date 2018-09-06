В Сумской области шестилетний мальчик на квадроцикле сбил девятилетнюю девочку

Сегодня, 05:41

Ребенок попал в больницу с травмой ноги


Фото: ГУНП в Сумской области

Фото: ГУНП в Сумской области

В Сумской области квадроцикл, под управлением шестилетнего мальчика, наехал на девятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как рассказали правоохранители, девочка без присмотра взрослых каталась на самокате возле собственного дома. Когда она остановилась, на нее наехал на детском квадроцикле шеститилетний мальчик. В результате инцидента девочка попала в больницу. Медики диагностировали ребенку перелом голени со смещением.

Напомним, во Львовской области житель областного центра 1991 года рождения, управляя квадроциклом, съехал с дороги и совершил наезд на группу людейПятеро из шести пострадавших, среди которых – четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколивскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее квадроцикл сбил полуторагодовалую девочку в городском парке Днепра. Малышку увезли в реанимацию. Едва не дошло до самосуда.   

А в Ровенской области, на автодороге Киев-Ковель, произошло ДТП с участием квадроцикла "Honda" и автомобиля "Volkswagen Touareg". В результате аварии травмы получили семь человек.
ДТП, дети, квадроцикл, мальчик, девочка, сумская область

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