В Сумской области, сжигая сухую траву, погибла пенсионерка
81-летняя женщина стала жертвой неосторожного обращения с огнем
В Сумской области пенсионерка погибла в огне, сжигая сухую траву – 81-летняя женщина из села Волковцы Роменского района стала жертвой неосторожного обращения с огнем в собственном дворе.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 3 апреля. При осмотре тела погибшей, следов насильственной смерти обнаружено не было.
"Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Эта смерь при сжигании сухой растительности стала уже третьей на территории Сумской области. В частности, на прошлой неделе в Краснопольском районе мужчина получил многочисленные ожоги и умер от них в реанимации, а в селе Гавриловка три дня назад тоже погибла пенсионерка.
Полиция напоминает гражданам о запрете сжигания сухой травы, сорняков, листьев на территории Украины. От таких поджогов ежегодно в стране гибнут люди, уничтожаются леса, здания, сельхозтехника, разрушаются экосистемы.
За самовольные поджоги предусмотрено наказание – штраф от 170 до 340 гривен штрафа, должностные лица – от 850 до 1190 грн. Если это будет в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, то поджигателю грозит штраф от 340 до 680 грн для обычных людей и от 1190 до 1700 грн – для должностных лиц.
Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.
Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.
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