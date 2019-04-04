В Сумской области, сжигая сухую траву, погибла пенсионерка

81-летняя женщина стала жертвой неосторожного обращения с огнем

Фото: ГСЧС Киевской области.

В Сумской области, сжигая сухую траву, погибла пенсионерка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/23e/a86/5ca23ea86fc7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/23e/a86/5ca23ea86fc7b.jpg 2019-04-04T15:58:49+03:00 Другие регионы 81-летняя женщина стала жертвой неосторожного обращения с огнем

В Сумской области пенсионерка погибла в огне, сжигая сухую траву – 81-летняя женщина из села Волковцы Роменского района стала жертвой неосторожного обращения с огнем в собственном дворе.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 3 апреля. При осмотре тела погибшей, следов насильственной смерти обнаружено не было.

"Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Эта смерь при сжигании сухой растительности стала уже третьей на территории Сумской области. В частности, на прошлой неделе в Краснопольском районе мужчина получил многочисленные ожоги и умер от них в реанимации, а в селе Гавриловка три дня назад тоже погибла пенсионерка.

Полиция напоминает гражданам о запрете сжигания сухой травы, сорняков, листьев на территории Украины. От таких поджогов ежегодно в стране гибнут люди, уничтожаются леса, здания, сельхозтехника, разрушаются экосистемы.

За самовольные поджоги предусмотрено наказание – штраф от 170 до 340 гривен штрафа, должностные лица – от 850 до 1190 грн. Если это будет в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, то поджигателю грозит штраф от 340 до 680 грн для обычных людей и от 1190 до 1700 грн – для должностных лиц.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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