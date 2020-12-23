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В Сумской области учитель подрался со школьницей на уроке: оба обратились в полицию (видео)

23 декабря, 12:08

Татьяна Очеретяная , Алеся Боровик

Девочка набросилась на учителя, когда тот пытался забрать у нее телефон

В Конотопе Сумской области учитель подрался с восьмиклассницей посреди урока. Видео конфликта опубликовали в Сети. Родители девочки после увиденного заявили в полицию о физическом насилии над дочерью. Со встречным заявлением обратился и сам учитель.

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"Сегодня" узнали, что же стало причиной драки.

На опубликованной записи видно, как учитель насильно выводит из класса девочку. Он держит ее за воротник, ученица изо всех сил сопротивляется.

"Она сидела тихо в телефоне. Просто не реагировала, ничего. Ну он же подошел и так ее взял, тогда попросил ее выйти из класса. Она не вышла", – сказал мальчик, который заснял конфликт.

Директор школы также подтвердил, что у восьмиклассницы были проблемы с поведением.

Видео: Сегодня

"Это ребенок не из нашего учебного заведения, она была переведена с этими же проблемами в заведение из городской гимназии (…) Это непедагогично и некорректно, но так сложилась ситуация", – отметил директор Алексей Слизкий.

По словам коллег, учитель опытный – 20 лет стажа, до сих пор в скандалы он не попадал. Общаться с журналистами отказался, но записал свое объяснение, в котором рассказал о том, что не попало в Сеть.

"Я попросил ученицу убрать мобильный телефон. Мои просьбы и уговоры не подействовали, она меня демонстративно игнорировала. При попытке изъять у ученицы телефон – она ​​набросилась на меня, начала царапаться, драться, разбрасывать стулья, парты. Мне пришлось взять ее за куртку и вытолкнуть из класса", – объяснил педагог Александр Дубина.

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Родители ученицы, которую учитель вытолкал из класса, комментариев тоже избегают. Но заявление в полицию таки написали.

Правоохранители рассказали, что производство по заявлению родителей начали, а по заявлению учителя – нет. Мол, девушка малолетняя, поэтому состава преступления нет.

Напомним, ранее во Львовской области учительница избила ребенка.

На инцидент отреагировали местные власти. Они создали комиссию для рассмотрения этого вопроса. Как оказалось, учительница является замдиректора школы по воспитательной работе.

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