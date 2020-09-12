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В Сумской области упал самолет: есть погибший (фото)

12 сентября, 11:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Инцидент произошел в Бурынском районе

В Сумской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате погиб пилот воздушного судна.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент случился 12 сентября в 8:10 вблизи села Дьяковка Бурынского района. Самолет предварительно идентифицировали как Х-32 "Бекас".

На место падения самолета прибыла мобильно-оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Сумской области. К работам привлекли 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия пока выясняются.

Напомним, ранее мы сообщали, что возле села Наливайковка Макаровского района произошло ЧП: в поле упал легкомоторный двухместный самолет аэроклуба "Аэропракт". После падения он загорелся. На тот момент в самолете находились два человека.

Кроме того, этим летом в Одессе у авиационного завода разбился легкомоторный самолет. Один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета, расположенного рядом с аэродромом.

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