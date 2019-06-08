В Сумской области водитель полицейского авто сбил 10-летнего мальчика

Ребенок доставлен в больницу, где ему предоставляется вся необходимая помощь

Фото: konotop.city

В Конотопе Сумской области, по предварительной информации, автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает полиция Сумской области в Facebook.

Полицейский-водитель немедленно вызвал "скорую" и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранители, и выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ребенок доставлен в больницу, где ей предоставляется вся необходимая помощь, работники полиции также помогают пострадавшему мальчику лекарствами.

По словам начальника ГУНП области Николая Лушпиенко, событие будет расследовано объективно и беспристрастно.

"Руководство полиции Сумской области готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследование данного происшествия", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову 5-летнему ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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