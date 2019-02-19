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В Сумской области врач попался на вымогательстве взятки у инвалида

Сегодня, 04:14

Врач вымогал деньги за продление инвалидности

В Сумской области врач попался на вымогательстве взятки у инвалида
В Сумской области врач попался на вымогательстве взятки у инвалида. Фото: Facebook
В Сумской области врач попался на вымогательстве взятки у инвалида //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ad8/214/5c6ad82143943.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ad8/214/5c6ad82143943.jpg Другие регионы Врач вымогал деньги за продление инвалидности

В Сумской области разоблачили медика, который вымогал взятку у человека с инвалидностью. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины и следователями Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства трех тысяч гривен руководителем одной из межрайонных Медико-социальных экспертных комиссий области", - говорится в сообщении.

Взятку медик требовал от человека с ограниченными физическими возможностями, обещая взамен беспрепятственное продление инвалидности.

Стражи порядка зафиксировали факт получения указанной суммы, сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос объявления подозрения по статье "вымогательство и получение неправомерной выгоды служебным лицом", отстранения его от занимаемой должности избрания меры пресечения. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества

Напомним, ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили полицейского, который вымогал от местного жителя две тысячи долларов. За эти деньги он обещал вернуть мужчине автомобиль, который изъяли из-за подделки свидетельства о его регистрации. Злоумышленника задержали в районном центре после получения всей суммы взятки.

Также мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, врач, взяточник, сумская область, медик

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