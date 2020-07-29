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В Сумской области вспышку коронавируса зафиксировали в больнице: что известно

29 июля, 14:09

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

 Всех «контактных» с больными уже проверяют на COVID-19

В Сумской области, где ранее коронавирусом заразились работники супермаркета, обнаружили новую вспышку COVID-19. В этот раз инфекция "атаковала" Недригайловскую больницу. Об этом сообщает "Суспільне".

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Как рассказал директор областного лабораторного центра Михаил Мацюк, в этом медучреждении опасную болезнь подхватили 11 медицинских работников. По его словам, сначала вирус обнаружили у медсестры хирургического отделения.

"Мы обследовали контактных: медицинских работников. Вирус обнаружили – в десяти", – сообщил он.

В связи с ситуацией областной лабораторный центр готовит представление на комиссию ТЭБ и ЧС о временном приостановлении деятельности больницы.

"Рекомендуем отправить работников на самоизоляцию и вернуть жесткий карантин в районе", – подытожил Мацюк.

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Также ранее мы сообщали, что вспышку коронавируса обнаружили в Винницкой областной больнице. В медучреждении подтвердили 25 случаев заболевания.

Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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