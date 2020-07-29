В Сумской области вспышку коронавируса зафиксировали в больнице: что известно

В Сумской области, где ранее коронавирусом заразились работники супермаркета, обнаружили новую вспышку COVID-19. В этот раз инфекция "атаковала" Недригайловскую больницу. Об этом сообщает "Суспільне".
Как рассказал директор областного лабораторного центра Михаил Мацюк, в этом медучреждении опасную болезнь подхватили 11 медицинских работников. По его словам, сначала вирус обнаружили у медсестры хирургического отделения.
"Мы обследовали контактных: медицинских работников. Вирус обнаружили – в десяти", – сообщил он.
В связи с ситуацией областной лабораторный центр готовит представление на комиссию ТЭБ и ЧС о временном приостановлении деятельности больницы.
"Рекомендуем отправить работников на самоизоляцию и вернуть жесткий карантин в районе", – подытожил Мацюк.
Также ранее мы сообщали, что вспышку коронавируса обнаружили в Винницкой областной больнице. В медучреждении подтвердили 25 случаев заболевания.
Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк