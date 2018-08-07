В Сумской области юноша во время празднования дня рождения убил охранника

Сегодня, 16:28

Именинник оказался кикбоксером и ранее был судим за кражи

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

В Липовой Долине Сумской области празднование дня рождения закончилось криминалом. 19-летний именинник после шумного застолья до смерти избил 45-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Было установлено, что поздно ночью компания товарищей возвращалась с празднования дня рождения своего 19-летнего приятеля. По дороге решили развлечься на батутах. А зайдя на охраняемую территорию, встретили там охранника. Последний сделал замечание компании нетрезвых молодых людей, после чего начался конфликт. 19-летний парень набросился на 45-летнего охранника, ударил его несколько раз в голову, в результате чего тот потерял сознание и умер", – рассказал Артем Зацепилин, и.о. начальника Липоводолинского отделения полиции.

Злоумышленником оказался 19-летний именинник, спортсмен по кикбоксингу, ранее судимый за кражи, который находился на испытательном сроке.

По факту убийства полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего"). Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения.

Напомним, недавно в городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая в тот же день умерла в больнице.

А в Хмельницком 18-летний юноша, который находится на учете в психиатрической больнице, с ножом напал на свою 9-летнюю соседку
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