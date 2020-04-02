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В Сумской области за время карантина уволили 47 медиков

2 апреля, 20:00

Руслан Ровик

Прокуратура открыла уголовное производство по факту увольнения

В Сумской области во время карантина, объявленного из-за коронавируса, были уволены 47 медицинских работников.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, было открыто уголовное производство по факту нарушения законодательства о труде.

"Основанием для открытия производства стал видеосюжет, опубликованный на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства", – говорится в сообщении.

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Как стало известно, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки и медработники, которым осталось один-два года до выхода на пенсию.

Прокуратура устанавливает правомерность увольнения медиков в условиях пандемии, а досудебное расследование поручено следователям Сумского отдела полиции.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумской области полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали пенсионера, напуганного распространением коронавируса.

Чего нельзя делать в Украине во время карантина – смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что пандемия может продлиться два года, а заразятся и переболеют COVID-19 до 70% населения планеты.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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увольнение карантин врачи сумская область

Источник: Сегодня

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