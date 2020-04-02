В Сумской области за время карантина уволили 47 медиков

В Сумской области во время карантина, объявленного из-за коронавируса, были уволены 47 медицинских работников.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, было открыто уголовное производство по факту нарушения законодательства о труде.
"Основанием для открытия производства стал видеосюжет, опубликованный на одном из телеканалов. В нем сообщили, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства", – говорится в сообщении.
Как стало известно, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки и медработники, которым осталось один-два года до выхода на пенсию.
Прокуратура устанавливает правомерность увольнения медиков в условиях пандемии, а досудебное расследование поручено следователям Сумского отдела полиции.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумской области полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали пенсионера, напуганного распространением коронавируса.
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Добавим, что пандемия может продлиться два года, а заразятся и переболеют COVID-19 до 70% населения планеты.
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