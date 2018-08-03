В Сумской области задержали двух криминальных авторитетов

Правоохранители задержали их во время "бандитской сходки"

В Шостке Сумской области полиция задержала двух криминальных авторитетов, которые требовали 10 тыс. долларов у одного из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Местные авторитеты требовали деньги за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий.

В настоящее время злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением ГУНП открыто уголовное производство по части 2 статьи 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Житомирской области полицией был задержан уголовный авторитет, известный как "Зурик" – уроженец одной из стран Кавказа.

Также мы писали, что СБУ совместно с пограничниками выдворили за пределы Украины гражданина Молдовы, который планировал создать преступную группировку для совершения тяжких преступлений.