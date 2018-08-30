В Сумской области задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетних

В Сумской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Чтобы задержать злоумышленника, полицейские развернули настоящую операцию. Как выяснилось, мужчина предложил детям за вознаграждение пойти с ним на отдых в безлюдное место. Прибыв на это место с несовершеннолетними, злоумышленник начал заставлять мальчиков раздеться и фотографировал их на цифровой фотоаппарат. Именно в это время его и задержали сотрудники полиции.

Кроме того, во время обыска жилья мужчины оперативники нашли большое количество детской порнографии: фотоальбомы, диски, видеокассеты, фотопленку. Также изъяли компьютер и аппаратуру для изготовления фотоснимков. Как рассказали в полиции, мужчина выбирал детей 10-12 лет из неблагополучных семей или сирот и под предлогом совместного отдыха выезжал с ними в малолюдные места.

Сейчас извращенца задержали и открыли против него уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины ("Совершение развратных действий в отношении малолетнего"). Следствие сейчас проверяет причастность мужчины к созданию и распространению детской порнографии.

Напомним, в парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.