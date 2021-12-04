В Сумской области зафиксировали вспышку опасной болезни. Что с пациентами

В течение трех-четырех дней у пятерых жителей Сумской области обнаружили ботулизм. До этого в области практически год не было случаев ботулизма.
Об этом "Суспільному" рассказала медицинский директор клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. Красовицкого Ирина Троцкая.
Кто заболел
По ее словам, сначала заболела 44-летняя женщина. Жительница Тростянца на момент заболевания, в конце ноября, находилась в Польше. Скорее всего причиной отравления стало мясо: в его толще сохранился токсин, оно было недостаточно термически обработано.
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"Она 8 дней находилась в Польше. Там у женщины не было, куда обратиться. Ее беспокоили тошнота, рвота, большая слабость, потеря зрения, нарушение дыхания. Она с мужем приехала домой, в Тростянец, – обратилась в больницу. В тот же день ее госпитализировали с подозрением на ботулизм. Это был 9-й день болезни, уже не было смысла вводить сыворотку, проведена дезинфикационная терапия. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Ее состояние – средней тяжести", – сказала Троцкая.
Отравления в Лебедине
Второй случай отравления, с четырьмя заболевшими, по словам врача, связан с продуктами домашнего приготовления – консервированных опят.
"Из около 15 человек, собравшихся на празднование дня рождения в Лебедине, пять – заболели ботулизмом. Они употребляли грибы", – отметила она.
По ее словам, тяжелее всего заболела 44-летняя женщина, которой стало плохо на второй день. Ее госпитализировали в городскую больницу.
"К счастью, у нас была одна доза лечебной сыворотки централизованных поставок. Женщину перевели в клинический центр инфекционных болезней и дерматологии им. Красовицкого. Ее состояние – средней тяжести", — отметила врач.
Кроме женщины, отравились трое мужчин. Один из них тоже был госпитализирован в центр инфекционных болезней и дерматологии.
"Он обратился на седьмой день болезни, поэтому не было уже смысла вводить сыворотку. Пациент нетрудный. Остальные два мужчины – отец и сын – обратились в центральную больницу г. Лебедин. Их состояние – более тяжелое. Была приобретена и введена сыворотка", – добавила она.
Что с сывороткой
В Сумской области нет сыворотки против ботулизма.
"Сыворотку сейчас купить нельзя. Ее нет в аптеках. Она не производится в Украине. Партия сыворотки завозится из-за границы и проводится регистрация. Подготовлено и направлено письмо в Министерство здравоохранения, центр общественного здоровья относительно необходимости закупки сыворотки за счет централизованного снабжения", – отметила врач.
Первые симптомы заболевания ботулизмом:
- нарушение зрения;
- сильно выраженная сухость во рту;
- тяжело говорить (голос становится тихим или пропадает);
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), чаще всего возникают через 12-24 часов после потребления зараженной пищи. В то же время симптомы могут возникнуть ранее (уже через 2 часа) или значительно позже (4 суток и более).
При наличии первых признаков недомогания немедленно обращайтесь за помощью.
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