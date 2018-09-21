В Сумской области загорелся автобус, перевозивший детей

Во время возгорания в автобусе находились 20 детей

В Сумской области во время перевозки детей из центра социально-психологической реабилитации загорелся автобус. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Инцидент произошел в Лебединском районе, неподалеку от села Штеповка, а сообщение о пожаре в транспорте с 20 детьми стражи порядка получили около 14:00.

"Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса, принадлежащего Хоружискому центру социально-психологической реабилитации детей", – говорится в сообщении.

При этом все дети и педагоги, которые направлялись в одно из лебединских санаторных заведений, успели покинуть автобус до того, как огонь распространился на салон и перебросился на оставленные в спешке вещи.













Спустя полчаса детей забрал другой автобус, на данный момент они вернулись в реабилитационный центр. На месте происшествия работает следственная группа, причины возгорания устанавливаются.

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