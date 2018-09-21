В Сумской области загорелся автобус, перевозивший детей

Сегодня, 18:12

Во время возгорания в автобусе находились 20 детей

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Сумской области во время перевозки детей из центра социально-психологической реабилитации загорелся автобус. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Инцидент произошел в Лебединском районе, неподалеку от села Штеповка, а сообщение о пожаре в транспорте с 20 детьми стражи порядка получили около 14:00.

"Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса, принадлежащего Хоружискому центру социально-психологической реабилитации детей", – говорится в сообщении.

При этом все дети и педагоги, которые направлялись в одно из лебединских санаторных заведений, успели покинуть автобус до того, как огонь распространился на салон и перебросился на оставленные в спешке вещи.

Спустя полчаса детей забрал другой автобус, на данный момент они вернулись в реабилитационный центр. На месте происшествия работает следственная группа, причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Харьковской области около поселка Дергачи во время движения загорелся легковой автомобиль ВАЗ. В легковушке вспыхнул моторный отсек. Водитель успел выбраться из салона и вызвал спасателей.

Также мы писали о том, как в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детейВодитель и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины. В результате происшествия обошлось без пострадавших.
автобус, пожар, дети, сумская область
Источник:

"Сегодня"

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