В Сумской области зерновоз насмерть сбил шестилетнего ребенка

В Сумской области зерновоз под управлением 62-летнего водителя насмерть сбил шестилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла вчера около 21:00 в городе Ахтырка. Сейчас в рамках открытого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии. По предварительным данным, водитель был трезв. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в карете скорой помощи.

"Было установлено, что 62-летний водитель "КамАЗа-5511", загруженного зерном, двигался в направлении Ахтырского комбината хлебопродуктов и не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на шестилетнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть", – рассказали правоохранители.

По данному факту в полиции сразу открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.