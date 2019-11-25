В Светловодске объявили чрезвычайное положение: люди перекрыли трассу государственного назначения

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Чрезвычайное положение объявили в Светловодске Кировоградской области. Предшествовала решению чиновников акция протеста горожан. В воскресенье примерно полтысячи человек перекрыли трассу государственного значения, которая пролегает по Светловодску. Терпение местных лопнуло, поскольку до сих пор мерзнут в своих домах. Из-за отсутствия отопления дети не ходят в школу их отправили на вынужденные каникулы. Котельные едва работают, местные теплосети все в дырах, там и тут прорывы. Придется ли горожанам зимовать в холодных домах, местные чиновники отчитаются сегодня после обеда. Люди тем временем требуют наказать виновных в срыве отопительного сезона.

"Вся эта ситуация возникла не сегодня, а уже длится на протяжении многих лет. Средства выводятся миллионами. Наша местная прокуратура, местная полиция на это глаза закрывает, поэтому мы требуем, что бы следственная группа была из Киева", – говорит Иван Летюка, участник акции протеста.

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области объявили чрезвычайное положение – там без отопления оставались 60 тысяч человек. Все это из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.

На прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Кабмина, местных властей и "Нафтогаза" для решения проблемы. Власти и газовая компания разработали план мероприятий, позволивший "избежать техногенной катастрофы".

С предыдущей управляющей компанией был расторгнут договор, а новая – газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло", которую избрали управляющей Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, – 19 ноября получила лицензии на производство тепло- и электроэнергии от Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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