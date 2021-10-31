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В Тернополе раскрыли убийство 25-летней давности (видео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 октября, 05:12
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У убитого мужчины был магазин
В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".
В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".

Нашли настоящего душегуба – и не поверили своим глазам. В Тернополе расследуют таинственное убийство, зашедшее в тупик четверть века назад. Сделали дополнительные экспертизы – и дело получила совершенно новый, неожиданный поворот. Кто же оказался убийцей и почему он все равно не сядет за решетку – расскажет сайт "Сегодня".

Подробности убийства

"Там он лежал, его жена лежала, а во второй комнате лежал его доберман, которым
он гордился. Это был чемпион породы в Европе. И в другой комнате был застрелен этот доберман.
Это произошло 24 года тома. Мария была тогда еще подростком. Помнится, бизнесмен вечером вернулся из Киева, где получил кредит в валюты для строительства молочного завода", – рассказал товарищ погибших Игорь Хомкох.

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"У него был магазин и нтоже хотел открыть. И да, то правда что он деньги тогда вечером взял деньги. У него были деньги, а потом тех денег и не нашли. Все, кто знал погибшего, утверждают — Юлиан чужого человека вечером в дом не пустил бы", – вспоминает соседка погибших Лидия Гоцуляк.

В доме были и следы обуви, и отпечатки, даже кровь нападающего. И следствие в 90-х не дало результатов. Материалы легли в ящик нераскрытых дел. Однако, недавно расследование возобновили и совершили дополнительные экспертизы. И результат ошеломил всех.

По мнению следствия и прокуроров, это сделал племянник. Юрий с убитым работали вместе. Плечом к плечу. Племянник заведовал фермой. Но, считают следователи, у них был конфликт из-за именно того кредита. Родственникам – невозможно в такое поверить.

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Не было еще такого, чтобы преступление было совершено 24 года.

"Не было еще такого, чтобы преступление было совершено 24 года. Назначены к рассмотрению и будут рассматриваться, обязательно. Будет выясняться или совершенное преступление, и совершено ли преступление именно этим лицом".. подчеркнула Мария Мельник, главный специалист Тернопольского горрайонного суда.

Даже если Фемида докажет, что именно Юрий лишил супругов жизни, за решетку он не
попадет. Ведь 9 лет назад мужчина умер от онкоболезни.

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