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В Тернопольской области мужчина "нашел" в кабинете экс-начальника около миллиона гривен

17 февраля, 20:31

Вор признался, что он знал, куда директор прячет ключи от сейца

/ Фото: Нацполиция

В Тернопольской области мужчина проник в кабинет своего бывшего работодателя и похитил из его сейфа 30 тысяч долларов и 250 тысяч гривен.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в Теребовлянском районе, а заявил о нем директор местного предприятия.

В ходе расследования копы установили личность подозреваемого – им оказался бывший сотрудник ограбленного бизнесмена.

Как выяснилось, в день кражи у здания около 30 минут стояла машина такси, а водитель рассказал, что по указанному адресу он привозил мужчину – в течение 30 минут тот находился в здании, а когда вышел, распорядился отвезти его в соседнюю область.

Также полицейские выяснили, что накануне подозреваемый вернулся из-за границы. Мужчина знал, где директор хранит ключи от сейфа и, воспользовавшись отсутствием потерпевшего, влез в кабинет, открыл сейф и вынес все сбережения.

После кражи злоумышленник собирался отправиться в Дубно, а после этого – выехать за пределы страны. Однако сбежать вору не удалось.

Напомним, ранее в Николаеве разоблачили несовершеннолетнего телефонного мошенника. Парень обманул пенсионерку и забрал из дома 20 тысяч гривен. Полицейским признался, что был лишь исполнителем.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал вместе с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Также мы сообщали о масштабной афере, которая потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попались 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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кража сейф тернопольская область

Источник: Сегодня

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