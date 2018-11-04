В Тернополе жители заблокировали движение транспорта в знак протеста против новых тарифов

Сегодня, 17:11

Участники акции беспрерывно двигаются по пешеходным переходам трех центральных улиц

Фото: provse.te.ua
Фото: provse.te.ua

Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Изначально они провели акцию протеста на Театральной площади, в которой, по предварительным оценкам приняли участие, около тысячи человек. После этого участники отправились на пешеходные переходы.

С 14:00 они непрерывно двигаются по переходам на улицах Замковая, Пирогова, а также центральной улице Русской.

Движение в центре города парализовано. Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков, однако объехать центральную часть после перекрытия главных транспортных артерий достаточно сложно.

По данным организаторов акции протеста, она продолжится завтра под стенами городского совета.

Как сообщалось, в Тернополе вдвое подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в маршрутке выросла до 9 гривен, троллейбусе – до 8. Однако такие цены будут не для всех. Нововведение горсовета – трехуровневый тариф на общественный транспорт – как для маршруток, так и для троллейбусов. Самое дорогое – платить наличными. Немного дешевле – пополнять электронный билет. Самый выгодный вариант – так называемая карта жителя Тернополя.

Ранее сообщалось о транспортной революции в Харькове: проезд оплатят картой.

Также мы писали о том, что в Запорожье тестируют новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.
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Источник:

УНИАН

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