В Тернополе жители заблокировали движение транспорта в знак протеста против новых тарифов

Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Изначально они провели акцию протеста на Театральной площади, в которой, по предварительным оценкам приняли участие, около тысячи человек. После этого участники отправились на пешеходные переходы.

С 14:00 они непрерывно двигаются по переходам на улицах Замковая, Пирогова, а также центральной улице Русской.

Движение в центре города парализовано. Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков, однако объехать центральную часть после перекрытия главных транспортных артерий достаточно сложно.

По данным организаторов акции протеста, она продолжится завтра под стенами городского совета.

Как сообщалось, в Тернополе вдвое подорожал проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в маршрутке выросла до 9 гривен, троллейбусе – до 8. Однако такие цены будут не для всех. Нововведение горсовета – трехуровневый тариф на общественный транспорт – как для маршруток, так и для троллейбусов. Самое дорогое – платить наличными. Немного дешевле – пополнять электронный билет. Самый выгодный вариант – так называемая карта жителя Тернополя.

Ранее сообщалось о транспортной революции в Харькове: проезд оплатят картой.

Также мы писали о том, что в Запорожье тестируют новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.



