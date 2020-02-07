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В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира: видео

7 февраля, 17:19

Подозреваемой в убийстве оказалась 18-летняя днепрянка

В Полтаве на территории местного тира по улице Пилипа Орлика был смертельно ранен инструктор по стрельбе.

Трагедия произошла 7 февраля, около 13 часов, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения сотрудника тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра", - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина было начато досудебное расследование. Обстоятельства и причины трагедии выясняются. Подозреваемую задержали, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

Также ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. Копы выяснили, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, а на первом свидании тот привел ее в квартиру на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу.

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Источник: Сегодня

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