В Украине еще одна область оказалась в шаге от красной зоны

Красный уровень эпидемической опасности предполагает более жесткие карантинные ограничения

Коронавирус в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 15 ноября Винницкая область оказалась на пороге красной карантинной зоны. В этом регионе наблюдается превышение признаков эпидемической опасности сразу за двумя показателями.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Винницкая область на пороге красной зоны

Как стало известно, сейчас в регионе наблюдается превышение признаков эпидемической опасности сразу за двумя показателями: количеством больных коронавирусом, а также уровнем госпитализированных с COVID-19.

Стоит отметить, что на данный момент Винницкая область находится в оранжевой зоне карантина.

Красный уровень эпидемической опасности предполагает более жесткие карантинные ограничения: запрещается работа общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Под запретом также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать при условии, если 100% персонала и посетителей будут прививаться от COVID-19.

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Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие области в желтой зоне

Кировоградская область;

Тернопольская область.

Какие области в оранжевой зоне

Винницкая область;

Закарпатская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

Какие области в красной зоне

Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область;

Волынская область;

Черкасская область.

Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 228 441 человек

поправилось – 2 642 459,

летальных исходов – 77 147,

проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

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