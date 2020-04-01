В Украине к борьбе с коронавирусом подключилась оборонка

Предприятия "Укроборонпрома" открывают дополнительные цеха. Шьют медицинские маски, которых пока не достает в украинских аптеках, и выпускают дезинфекторы воздуха.
Средствами защиты обеспечивают военных и медиков. "Сегодня" эксклюзивно увидели, как создают медицинские маски в Хмельницком.
Еще несколько месяцев назад ткачихи, чью работу нынче увидели корреспонденты, создавали современное оборудование для украинских военных. Но из-за вспышки коронавируса – переквалифицировались.
"На сегодняшний день настоящих, хороших масок, которые нужны для наших людей, практически в магазинах нет. А это – качественный материал, сертифицированный материал", – говорит заместитель директора по производству государственного предприятия "Новатор" Николай Татарчук.
Первоначально эту продукцию предоставят местным больницам, а также – коллегам. То есть – на
предприятия, работающие на армию, и в государственные учреждения. Директор "Новатора" Алексей Свистунов уверяет, что за сутки здесь могут пошить 45 тыс. масок. И в ближайшее время будут создавать повязки не хуже, чем американские.
"Это самая высокая степень защиты. Она отфильтровывает более 99% вирусов и бактерий снаружи", – говорит директор ГП "Новатор" Алексей Свистунов.
Кроме масок, на предприятии собирают дезинфекторы воздуха европейского качества. Они бесшумные и убивают опасные вирусы и бактерии.
"Обеззараживает воздух. Он засасывает воздух снизу и выпускает вверху. Внутри стоят две ультрафиолетовые лампы", – рассказывает Алексей Свистунов.
Сегодня очередная партия медицинских масок едет в Харьков, на завод имени Малышева, работающий на оборонку. И совсем скоро настоящие медицинские повязки отсюда развезут по аптекам.
Ранее "Сегодня" сообщали о решении подключить к патрулированию улиц военных.
Также мы писали, что во Львове сразу пять фабрик переориентировались с одежды на защитные костюмы.
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