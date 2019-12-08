В Украине отметили новый праздник

Сегодня хустку можно приобрести на любой вкус

Реклама

День украинской хустки, который 7 декабря отметили в этом году впервые, отныне может стать государственным и даже национальным праздником. Основать его взялись винничанки. А поддержали женщины со всей планеты. Устроили яркий флешмоб. Фото и видео выкладывали в соцсети.

Депутаты, артистки, бизнесвумен и ученые – все женщины-участницы ждали финала акции – месяц.

Льняные, шерстяные и шелковые. Огромные и миниатюрные. Сегодня хустки популярны. Красочными или сдержанным хустками дамы дополняют свой образ.

Сегодня хустку можно приобрести на любой вкус. А раньше хозяйки собственноручно создавали такую ​​красоту. Сначала – шерстяная пряжа, из нее – ткань, а затем вышивка.

Стоимость некоторых может достигать тысячи долларов. Хустка должна быть старинной, в безупречном состоянии и вышита теми же нитками, из которых она выткана.

Украинской хустке по меньшей мере двести лет. Ее заимствовали ни в России, ни в Африке – уверяют сегодня мастерицы. До этого – Украинский носили вышитые "капюшоны".

"Такой головной убор, который был похож чем-то на шляпку и часть была вышита сакральными символами, которыми вышивали и рубашки женщины", – рассказывает Любовь Завальнюк, инициатор создания Дня украинской хустки.

Сегодня на хустках воспроизводят узоры, которыми украшали ткань еще наши прабабушки.

"На хустках нет жестких геометрических орнаментов. Они плавные и цветущие. То есть это на счастье, на радость, любовь. То есть это – оберег", – говорит Светлана Телец, художница.

"По хустке можно было узнать о женщине все: социальный статус, замужем она или не замужем. Когда рождался ребенок, его пеленали в хустку. Когда начинали строить новый дом в Украине, строителя повязывали на руку хустку, как оберег", – продолжает организатор инициативы.

Поэтому, винничанки и решили основать День украинской хустки. В письме к президенту датой праздника попросили выбрать именно 7 декабря.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Кроме того, в декабре продолжается многодневный Рождественский пост, который начался с 28 ноября и продлится до 6 января 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама