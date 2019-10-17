Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

В Украине появится Служба счастья: что она будет делать

17 октября, 06:30

Игорь Серов

Новый госорган будет изучать уровень удовлетворенности жизнью населения

10 вещей, которые вы должны начать делать для себя

10 вещей, которые вы должны начать делать для себя / Фото: pexels.com

Реклама

В Херсонской области с начала 2020 года начнет работать Служба счастья. Она станет одной из структур областной госадминистрации. Об этом сайту "Сегодня" рассказал губернатор Херсонской области Юрий Гусев.

"Пока что обсуждаем то, будет ли это департамент, управление или служба. Склоняемся к тому, что все-таки это будет служба, – сказал нам Юрий Гусев. – До конца нынешнего года мы планируем объявить открытый конкурс на руководителя этой службы, начнет работать она с начала 2020 года. В ней будут работать от 5 до 11 человек".

По словам Гусева, сотрудники новой структуры будут измерять уровень счастья жителей области, руководствуясь индексом счастья (он отражает уровень благосостояния населения и окружающей среды), анализировать полученные данные так, чтобы потом учитывать их при создании стратегии развития области и устранения пробелов в работе других подразделений.

"Часть методики – это опросы населения, ведь они являются одним из методов измерения уровня счастья, налаживание постоянной обратной связи и, конечно, совместная работа подразделений нашей обладминистрации. По итогу в нормативных актах будут прописаны те мероприятия, которые будут нужны для улучшения качества жизни людей. Такого в Украине пока нигде нет".

Напомним, впервые об инициативе создания структуры, которая будет "управлять" счастьем, стало известно в конце сентября:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Херсон служба губернатор счастье индекс счастья

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экслюзив:
Экслюзив: "Сегодня" нашли новый дом раненым аистамУкраина
"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеиFun
Огромные овчарки терроризируют жителей и разрывают домашний скот в Черкасской области: видео
Огромные овчарки терроризируют жителей и разрывают домашний скот в Черкасской области: видеоДругие регионы
В Житомирской области двухлетняя девочка упала с моста в реку
В Житомирской области двухлетняя девочка упала с моста в рекуДругие регионы
Помойка в квартире: жильцы многоэтажки в Чернигове страдают из-за соседки
Помойка в квартире: жильцы многоэтажки в Чернигове страдают из-за соседкиДругие регионы
Пара гусей-долгожителей живет в Винницкой области: видео о пернатых влюбленных
Пара гусей-долгожителей живет в Винницкой области: видео о пернатых влюбленныхДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...