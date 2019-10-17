В Украине появится Служба счастья: что она будет делать

10 вещей, которые вы должны начать делать для себя / Фото: pexels.com

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В Херсонской области с начала 2020 года начнет работать Служба счастья. Она станет одной из структур областной госадминистрации. Об этом сайту "Сегодня" рассказал губернатор Херсонской области Юрий Гусев.

"Пока что обсуждаем то, будет ли это департамент, управление или служба. Склоняемся к тому, что все-таки это будет служба, – сказал нам Юрий Гусев. – До конца нынешнего года мы планируем объявить открытый конкурс на руководителя этой службы, начнет работать она с начала 2020 года. В ней будут работать от 5 до 11 человек".

По словам Гусева, сотрудники новой структуры будут измерять уровень счастья жителей области, руководствуясь индексом счастья (он отражает уровень благосостояния населения и окружающей среды), анализировать полученные данные так, чтобы потом учитывать их при создании стратегии развития области и устранения пробелов в работе других подразделений.

"Часть методики – это опросы населения, ведь они являются одним из методов измерения уровня счастья, налаживание постоянной обратной связи и, конечно, совместная работа подразделений нашей обладминистрации. По итогу в нормативных актах будут прописаны те мероприятия, которые будут нужны для улучшения качества жизни людей. Такого в Украине пока нигде нет".

Напомним, впервые об инициативе создания структуры, которая будет "управлять" счастьем, стало известно в конце сентября:

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