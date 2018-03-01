В Украине вспоминают Корюковскую трагедию

Сегодня в Украине чтят память 75-й годовщины Корюковской трагедии. Мало кто знает, что это была крупнейшая в Европе карательная акция немецких войск против мирного населения. В годы Второй Мировой войны 6 700 жителей села в Черниговской области были убиты, а само оно – полностью сожжено. После войны на месте Корюковки были только руины. Но сегодня село не только возродилось, но стало городом. Здесь нет мемориала, а лишь скромный памятник.

Как сообщалось, Украина намерена на самом высоком организационном уровне почтить 85-ю годовщину памяти жертв Голодомора. Планируется провести Международный форум, сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание оргкомитета прошло под совместным главенством премьер-министра Владимира Гройсмана и главы АП Игоря Райнина. Также в нем приняли участие представители Кабинета министров, ведущие историки, представители общественных объединений, организаций иностранных украинцев и уполномоченные представители администрации города Киева.