В Украине вспоминают Корюковскую трагедию

Сегодня, 12:40

С момента трагедии прошло уже 75 лет


Сегодня в Украине чтят память 75-й годовщины Корюковской трагедии. Мало кто знает, что это была крупнейшая в Европе карательная акция немецких войск против мирного населения. В годы Второй Мировой войны 6 700 жителей села в Черниговской области были убиты, а само оно – полностью сожжено. После войны на месте Корюковки были только руины. Но сегодня село не только возродилось, но стало городом. Здесь нет мемориала, а лишь скромный памятник.

Как сообщалось, Украина намерена на самом высоком организационном уровне почтить 85-ю годовщину памяти жертв Голодомора. Планируется провести Международный форум, сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание оргкомитета прошло под совместным главенством премьер-министра Владимира Гройсмана и главы АП Игоря Райнина. Также в нем приняли участие представители Кабинета министров, ведущие историки, представители общественных объединений, организаций иностранных украинцев и уполномоченные представители администрации города Киева.
погибли, нацисты, черниговская область
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: misanec.ru

Столкновение с рельсовым автобусом в Польше: погибли украинцы

Вчера, 09:24

Авария произошла минувшим вечером в городе Ополе

Донбасс

Фото: misanec.ru

На Донбассе погибла супружеская пара

26 Февраля, 16:05

Подробности трагедии раскрыли правоохранители
Загрузка...

Происшествия

Пожар потушили ночью. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Под Киевом двое мужчин сгорели в гараже

26 Февраля, 10:37

Пожар произошел в селе Горенка на территории частной усадьбы  

Харьков

Годовщина трагедии в Харькове: горожане чтут память погибших у Дворца спорта

22 Февраля, 17:09

Расследование преступления продвигается медленно
Загрузка...