В Украине вводится запрет на ловлю рыбы: как рыбачить, не нарушая закон

За рядовое нарушение – 170 гривен штрафа, для браконьеров сумма вырастет в разы

В Украине вводится запрет на ловлю рыбы: как рыбачить, не нарушая закон 2019-03-28T13:25:00+02:00 Другие регионы За рядовое нарушение - 170 гривен штрафа, для браконьеров сумма вырастет в разы

С 1 апреля 2019 года в 22 областях Украины вводится нерестовый запрет на вылов рыбы и раков в украинских водоемах, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

В Киевской области и Киеве такой запрет вступит в силу с 29 марта, а в Закарпатской области он уже действует с 25 марта. Сроки запрета зависят от областей и водоемов, уточнили в Госрыбагентстве.

"Сегодня" выяснили, как и дальше рыбачить, не нарушая закон.

В селе Коновка Черновицкой области рыбаки сообщили, что знают о нерестовом запрете и придерживаются правил.

"Знаем: одна удочка – один крючок, и в разрешенных местах", – рассказал рыбак Александр Криворяк.

Где можно рыбачить, а где – нет, обозначено на интерактивной карте, которая есть на сайте Госрыбагентства. Главное – не забрасывать крючки в нерестилища.

Во время нереста разрешено ловить рыбу одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком, а также спиннингом. Рыбачить можно в светлое время суток и только с берега, за пределами нерестилищ. За рядовой нарушение – 170 гривен штрафа, для браконьеров сумма возрастает в разы.

"Нерестилище бывает разных видов, но суть его одна. Это там, где собственно рыба будет нереститься, где рыба будет откладывать икру. Обычно это кустовые берега, которые омывает вода и мелководье", – сообщил главный инспектор отдела охраны водных биоресурсов Госрыбагентства в Черновицкой области Николай Кекис.

Он добавил, что сейчас браконьеров стало намного меньше, хотя все равно инспекторы находят запрещенные сети.

Напомним, по данным Госрыбагентства, за нарушение правил рыболовства предусматриваются штрафы и привлечение к уголовной ответственности. Сумма штрафов составляет от 34 до 680 гривен. За незаконное занятие рыбным промыслом, которое причинило существенный вред, предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией средств промысла и всего добытого.

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