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В Украине выберут лучший школьный туалет года

21 мая, 20:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Письмо с предложением поучаствовать в конкурсе разослали в учебные заведения Харьковской и Сумской областей

В Харьковской и Сумской областях проведут конкурс на лучший школьный туалет

В Харьковской и Сумской областях проведут конкурс на лучший школьный туалет

В Харьковской и Сумской областях облгосадминистрации разослали директорам школ письма с предложением привлечь учебные заведения к участию в конкурсе "Лучшая туалетная комната 2021 года".

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Фото обнародовала нардеп Яна Зинкевич.

В письме указано, что для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать 5-6 фото оргкомитету конкурса "Лучшая туалетная комната BEST WC 2021". Также, нужно в туалете снять короткое видео.

В случае победы, победители получат сертификаты и наклейку с надписью "Лучшая туалетная комната". Это будет свидетельствовать о "высоком стандарте качественного предоставления услуг" и "100% чистоты".

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В письмах указано, что это всеукраинский конкурс. Его проводят ежегодно среди общественных учреждений. В этом году победителей определят в следующих номинациях: инклюзивный туалет; общественные туалеты; гостиницы рестораны, кафе; общественные приемные; медицинские и учебные заведения; театры, кинотеатры, музеи, выставочные центры.

Организовывают конкурс представители Музея истории туалетов.

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Ранее мы сообщали, что в Министерство образования и науки Украины подготовили обращение с требованием провести служебное расследование по факту торжественного открытия туалета в Государственном университете телекоммуникаций.

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