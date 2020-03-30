В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)

Весь экипаж останется в море на карантине

В Днепро-Бугский морской порт (Николаев) направляется китайский балкер FENG DE HAI, на котором несколько дней назад от коронавирусной инфекции умер капитан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"Вирус и морские перевозки. Печальный опыт заставляет вспомнить, почему во всех приморских городах есть районы, которые называются "Карантин"… К украинскому порту направляется китайский балкер FENG DE HAI, на котором несколько дней назад от коронавируса умер капитан", – сообщил Клименко.

Он также призвал не паниковать."Паники не надо. Потому что морские службы уже лет 600 как знают, что делать. Команду оставляют на судне на карантине, а контакты с лоцманами и работниками портов ограничивают и всех одевают как нужно", – рассказал Клименко.

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По информации Института Черноморских стратегических исследований, капитан умер 26 или 27 марта. Гроб с телом умершего сняли с корабля и доставили на берег в Турции.

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После обследования судна медицинской бригадой на рейде Стамбула команде дали добро продолжить маршрут. Балкер отправился в украинский порт 28 марта, а сегодня, 30 марта, стал на якорь приблизительно на траверзе Коблево (Николаевская область).

Напомним, Николаевская область по состоянию на утро 30 марта остается единственным регионом в Украине, где не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Также сообщалось, что туристов, которые прилетели из Бали, в связи с угрозой распространения COVID-19 отправили на обсервацию в киевский отель "Козацкий". Сейчас они находятся под охраной Нацгвардии. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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