Зеленскому рассказали, как на границе с вертолетов мониторят наплыв хасидов

Сейчас на границе с Беларусью почти 700 человек

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко ситуацию на границе с Беларусью, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов.

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Так, по состоянию на 7 часов утра 15 сентября на границе со стороны Беларуси находится 690 граждан.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской – до 700, Волынской – до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров – около 600 иностранцев", – сказал Сергей Дейнеко, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что для усиления прикрытия белорусского участка привлекли резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.

Также задействовали вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

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Видео: ГПСУ

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Кроме того, Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Сообщается, что ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируется.

Ранее мы сообщали, что в Украине паломник-хасид попался на взятке на границе.

Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews

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