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В Украину за тысячу долларов: паломник-хасид попался на взятке на границе

14 сентября, 14:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит до четырех лет тюрьмы

В Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отачь" правоохранители задержали гражданина Израиля, который пытался дать взятку пограничнику в размере 1000 долларов США.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 13 сентября. За эти деньги мужчина хотел получить беспрепятственное пересечение границы Украины паломниками.

По данному факту открыли уголовное производство. Денеги изъяли. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до четырех лет лишения свободы.

В пресс-центре полиции Винницкой области нам уточнили, что гражданин, который пытался дать взятку сам является паломником.

"Предлагая взятку, он надеялся на беспрепятственный въезд в Украину. Пытался заплатить и за себя, и за других паломников, которые, по нашей информации, направлялись в Умань Черкасской области", – рассказала "Сегодня" спикер полиции Винницкой области Анна Олейник.

Ранее мы сообщали, что в Умани полицейские открыли уголовное производство против владельца кафе, который не пускал хасидов.

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Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews

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взятка пограничники паломники полиция хасиды Винницкая область
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