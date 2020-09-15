В Умань на помощь хасидам прибыли саперы и водолазы: фото и видео

В Умань для помощи паломникам-хасидам на время празднования Рош-ха-Шана направили мощный отряд спасателей.
Как сообщили на официальном Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, группу оснастили беспилотниками и другой техникой, а в ее состав вошли водолазы, саперы, а специалисты в других сферах.
"В состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений, а также специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы", – говорится в сообщении.
Общая численность отряда составляет 96 человек, которые усилены 30 единицами специальной и пожарно-спасательной техники.
В ГСЧС намерены организовать дежурство четырех стационарных постов, а также установить пять контрольно-пропускных пунктов для проведения дезинфекции.
Между тем, водолазы обследовали дно водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов. Среди выявленных водолазами предметов оказались стеклянные бутылки, строительный мусор, автомобильные шины и тому подобное.
На водоеме будет постоянно находится лодка с водолазами, которые следят за безопасностью паломников. Также на берегу установили специальный водолазно-спасательный пост, где дежурят и медики.
Ранее мы сообщали, что в Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными. В этот раз камнем преткновения стала синагога.
Также напомним, в Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отачь" задержали паломника, который пытался дать взятку пограничнику.
Между тем, конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам на празднование Рош ха-Шана. Американцы обратились к госсекретарю с просьбой повлиять на Киев.
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