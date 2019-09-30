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В Умань на празднование Рош-ха-Шана приехало более 30 тысяч хасидов

30 сентября, 12:13

Уже с 1 октября паломники начнут возвращаться домой

В Умань прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов

В Умань прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов / Фото: ГПСУ

В город Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года – Рош-ха-Шана – прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"За прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину 5193 паломника-хасида. С начала прибытия паломников (с 6 сентября) было оформлено более 30 100 человек. Массовый приезд хасидов начался с 25 сентября. Так, за сутки (с 7 утра 26 сентября) в Украину въехало почти 12 тысяч хасидов", – отметили в пресс-службе.

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Пограничники добавили, что уже с 1 октября верующие начнут возвращаться домой – массовый выезд хасидов из Украины ожидается со 2 по 4 октября.

Ранее мы сообщали, что для оказания помощи по охране порядка в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля, а также сводный отряд сотрудников МВД из разных областей Украины.

Стоит добавить также, что ранее из Умани в Киев был экстренно эвакуирован заболевший паломник – мужчине стало плохо и вскоре выяснилось, что ему требуется экстренная операция: хасида с помощью вертолета направили в украинскую столицу.

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Источник: Сегодня

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