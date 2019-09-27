В Умань на празднование Рош-ха-Шана уже прибыли 17 тысяч хасидов

Паломники прибыли в Умань из шести стран мира

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В город Умань Черкасской области для празднования иудейского Нового года – Рош-ха-Шана – уже прибыли около 17 тысяч паломников-хасидов.

Об этом в ходе инспекционной поездки заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"На сегодняшний день в Умань прибыло около 17 тысяч паломников из шести стран мира", – отметил он.

По его словам, полиция готова к охране общественного порядка и безопасности граждан.

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"Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", – рассказал заместитель главы Нацполиции.

Полицейскими в районе несения службы было разработано 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки.

На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников было перекрыто движение.

Напомним, в этом году паломники-хасиды отметят наступление Нового, 5780 года по иудейскому календарю – Рош-ха-Шана, который в этом году будут праздновать с вечера 29 сентября до вечера 1 октября.

В целом, на празднование Рош-ха-Шана в Умани ожидают приезда около 40 тысяч паломников.

Ранее мы сообщали, что для оказания помощи по охране порядка в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля, а также сводный отряд сотрудников МВД из разных областей Украины.

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