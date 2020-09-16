В Умань прибыл мощный отряд полиции (фото)

В Умань для поддержания порядка на время паломничества хасидов прибыл сводный отряд силовиков – 560 сотрудников полиции из 20 областей страны.
Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, в состав отряда вошли патрульные, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативники и сотрудники превентивной коммуникации.
С членами отряда встретился начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко, который объяснил им основные задачи, среди которых – обеспечение порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.
Также он напомнил о необходимости поддерживать дисциплину, законность и личную безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемической ситуации.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Умань прибыл крупный отряд спасателей, в состав которого вошли саперы, водолазы и специалисты в других сферах. Также в распоряжении бойцов ГСЧС находятся 30 единиц специальной техники.
Также сообщалось, что в Умани вспыхнул новый конфликт между хасидами и местными. В этот раз камнем преткновения стала синагога.
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