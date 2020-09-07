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В Умань приедут тысячи хасидов: что приготовили власти

7 сентября, 18:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава МВД провел совещание с мэром Умани и главой Нацполиции

В нынешнем году на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана в Умань приедут около трех тысяч паломников-хасидов, а в городе введут технические ограничения.

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Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания при участии Нацполиции Игоря Клименко и мэра Умани Александра Цебрия, сообщили на официальном сайте МВД.

"По разным подсчетам, ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжали 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около трех тысяч человек", - заявил он.

Аваков подчеркнул, что все паломники пройдут тесты на COVID-19, а подразделения МВД обеспечат правопорядок и безопасность на улицах Умани.

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Ранее среди хасидов, приехавших в Умань, обнаружили шесть человек с коронавирусом. Выяснилось, что паломники контактировали со многими людьми.

Видео: Telegram-канал PavlovskyNEWS
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Напомним, ранее в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространения инфекции.

Также в Умани полицию перевели на усиленный режим службы. К слову, по данным заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, в Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Арсен Аваков паломники хасиды умань Черкасская область Нацполиция Игорь Клименко

Источник: Сегодня

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