В Умани ищут, где похоронили умершего американца с коронавирусом

В Черкасской области сотрудники полиции Умани выясняют обстоятельства похорон американца, у которого после смерти подтвердили инфицирование коронавирусом.
Как сообщили на официальной странице исполкома Уманского городского совета, с заявлением в правоохранительные органы обратился начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Виталий Харченко.
"Сообщаем, что в ритуальную службу города Умань (который является специальным подразделением Уманского КП "Коммунальщик") лица, которые осуществляли похороны умершего паломника, не обращались", - говорится в сообщении.
По данным городского совета, родственникам и близким американца не предоставляли ритуальных услуг, таких как выделения места для захоронения на кладбищах Умани, регистрации захоронения, выдачи свидетельства о захоронении, так же, как и другие предусмотренные услуги.
"В случае подтверждения данного факта, имеют место признаки общественно опасных деяний, которые могут привести к угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, и за которые предусмотрено наказание, в частности, по статье 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовым отравлениям)", - добавили в исполкоме.
По данным городского совета, в настоящий момент продолжается досудебное расследование этого происшествия.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тесты).
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