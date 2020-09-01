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В Умани избили паломника-хасида (фото)

1 сентября, 13:04

Игорь Серов , Руслан Ровик

Нападение произошло прямо в помещении магазина

В Умани, где ранее произошел конфликт местных жителей с хасидами, на паломника напали прямо посреди магазина.

Как сообщает издание "Вголос" со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины, когда хасид делал закупки, на него напали сразу четыре человека.

Стычка произошла около полуночи в магазине по улице Тищенко.

В свою очередь, полицейские подтвердили сайту "Сегодня" факт избиения паломника.

"Подтверждаем факт нападения на хасида и факт его избиения. Пострадавший не обращался с заявлением в полицию, но нам этот факт стал известен. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего", – заявила спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Как известно, поздним вечером 27 августа в Умани местные жители пытались не пропустить хасидов, обвиняя их в незаконном строительстве.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

Ранее мы сообщали, что в украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые прилетели в Украину для празднования Рош-ха-Шана в Умани.

Также напомним, Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани. Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана в этом году может не состояться – впервые за много лет.

Кроме того, 25 августа на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, где поднимался вопрос о продлении карантина до 1 ноября, было решено ограничить въезд в Украину паломников из Израиля.

Решение было принято по просьбе премьер-министра Израиля о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

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паломники хасиды умань нападение побили

Источник: Сегодня

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