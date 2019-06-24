В Умани средь бела дня изнасиловали несовершеннолетнюю

Преступника ищет вся полиция Черкасской области

Фото: Pixabay

В Умани Черкасской области сегодня днем неустановленный мужчина на улице совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Девушка без сознания.

Об этом сообщил в Facebook первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин.

На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкасской области.

"Только за вчера аналогичные преступления были совершены в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка, подонок задержан", - пишет В.Аброськин. – В Винницкой области – в отношении 4-летнего мальчика, подонок задержан. В Киевской области с заявлением обратились женщины об изнасиловании их 2-летней и 12-летней дочери. Проводится проверка".

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

А в Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.

В Запорожье мужчина изнасиловал ребенка, сняв процесс на видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Умани средь бела дня изнасиловали несовершеннолетнюю". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"