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В Умани коммунальщики пытались "заработать" на праздновании Рош ха-Шана

3 октября, 12:34

Чиновники вымогали взятку у одного из приехавших в город иностранцев

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Умани сотрудники службы безопасности Украины задержали чиновников коммунального предприятия на вымогательстве денег у иностранца во время Рош ха-Шана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Руководитель и старший инспектор одного из коммунальных предприятий города пытались "заработать" на праздновании иудейского праздника. В частности, мужчины требовали от иностранца 400 долларов США за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения праздника.

Правоохранители задержали коммунальщиков во время получения взятки вблизи рабочего места.

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Фото: СБУ

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", – рассказали в СБУ.

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На данный момент решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что П=паломники-хасиды после празднования Нового года по иудейскому календарю (Рош ха-Шана) в Умани Черкасской области организованно выезжают из города.

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