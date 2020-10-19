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В Умани неизвестные порезали лицо 17-летнему хасиду

19 октября, 17:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полиция начала уголовное производство

В городе Умань злоумышленники напали на 17-летнего гражданина Израиля и порезали его ножом.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Пострадавший рассказал, что инцидент случился на улице Софьи Перовской. Правоохранители осмотрели место преступления и обошли близлежащие улицы. Следователи начали уголовное производство. Злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Представитель хасидской общины Умани Хаим Хазин написал у себя на странице в Facebook, что нападающих было трое. Хазин отметил, что нарушители порезали ему лицо.

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Напомним, ранее СБУ разоблачила в Умани антисемита, который который призывал к межнациональной розни, размещая в соцсетях негативные посты о паломниках-хасидах.

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Также мы рассказывали, как хасиды собирались праздновать Рош ха-Шана. Так, некоторые иностранцы пытались незаконно попасть в Украину. Пограничники во Львовской и Закарпатской областях задержали паломников-хасидов, которые выдавали себя за украинцев или же пытались тайно проехать в авто с нашими согражданами.

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умань Черкасская область нападение
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