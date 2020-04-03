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В Умани от коронавируса умер гражданин США

3 апреля, 17:32

Татьяна Власенко

Мужчина с семьей вернулся из Лондона

В Умане Черкасской области у 47-летнего мужчины посмертно диагностировали COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной госаlминистрации Роман Боднар.

"К сожалению, имеем такой досадный случай. В городе Умань усиливаем меры безопасности, в частности патрулирования. Горожан призываем не ставить карантинные мероприятия и напоминаем об ответственности", – отметил Боднар.

Известно, что 47-летний хасид приехал в Умань с женой и шестью детьми из Лондона еще 11 марта. Он является гражданином США.

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По словам Боднара, мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию.

"Несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации", – рассказал глава Черкасской ОГА.

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У всех членов семьи уже отобрали образцы для исследования. Установлено 50 контактных лицах, которые находятся в самоизоляции.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них в Черкасской области – 55.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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