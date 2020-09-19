В Умани полицейские задержали двух хасидов: что произошло

Паломникам теперь грозит запрет на въезд в Украину

В Умани Черкасской области, в которой уже прошло празднование еврейского Нового года, правоохранители задержали двух хасидов. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

Реклама

Как выяснилось, эти паломники незаконно въехали в Украину. Их полицейские уже передали представителям Госпогранслужбы. Хасидам теперь грозит запрет на въезд в Украину на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, в Умани накануне Рош ха-Шана усилили карантинные меры. Теперь там ежедневно проводят дезинфекцию автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, мусорных контейнеров и оборудованных для них площадок. Кроме того, в город для поддержания порядка на время паломничества хасидов прибыл сводный отряд силовиков – 560 сотрудников полиции из 20 областей страны.

В тренде Воды хватит максимум на полгода: в Крыму продолжают вводить жесткие ограничения

А о том, что происходило в городе 18 сентября, смотрите в сюжете "Сегодня":

Кроме того, мы рассказывали, что хасиды пытались попасть в Украину не только с территории Беларуси. Пограничники во Львовской и Закарпатской областях также задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама