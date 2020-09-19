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В Умани полицейские задержали двух хасидов: что произошло

19 сентября, 14:35

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Паломникам теперь грозит запрет на въезд в Украину

В Умани Черкасской области, в которой уже прошло празднование еврейского Нового года, правоохранители задержали двух хасидов. Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

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Как выяснилось, эти паломники незаконно въехали в Украину. Их полицейские уже передали представителям Госпогранслужбы. Хасидам теперь грозит запрет на въезд в Украину на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, в Умани накануне Рош ха-Шана усилили карантинные меры. Теперь там ежедневно проводят дезинфекцию автомобилей Национальной полиции, мусоровозов, мусорных контейнеров и оборудованных для них площадок. Кроме того, в город для поддержания порядка на время паломничества хасидов прибыл сводный отряд силовиков – 560 сотрудников полиции из 20 областей страны.

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А о том, что происходило в городе 18 сентября, смотрите в сюжете "Сегодня":

Кроме того, мы рассказывали, что хасиды пытались попасть в Украину не только с территории Беларуси. Пограничники во Львовской и Закарпатской областях также задержали паломников-хасидов, которые пытались незаконно пробраться в Украину.

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нарушители задержание хасиды умань Черкасская область
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